***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.02.2021Genel Kurul Tarihi 18.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, Kule 2, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,9 - Şirketin 2021 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,10 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Olagan Genel Kurul Toplantisi Gundemi Genel Kurula Cagri İlani Metni ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan MetniEK: 2 CarrefourSA Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan Vekaletname Örneği, Kar Payı Dağıtım Tablosu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte ilan edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://www.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911516BIST