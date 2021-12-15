***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiHipermarket, depoSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul/Bakırköy, 104.417,21 m²Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli100.000.000 TL (KDV Hariç)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)78%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)15%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)3%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1%Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.12.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı20,4 MTL (vergi öncesi ve masraflar hariç)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirketin borç seviyesi azaltılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafAlıcının yazılı talebi üzerine karşı taraf bilgisi verilmemiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/12/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası2020REV431 / 30.09.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar115.990.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiMevcut ekonomik ve ticari konjonktür dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca, Şirketimizin gayrimenkulde hipermarket faaliyetine devam etmesi için kira sözleşmesi imzalanmıştır.AçıklamalarŞirketimize ait yukarıda bilgileri verilen ve Merter'de bulunan hipermarket ve depodan oluşan gayrimenkulün 15.12.2021 tarihinde, 100.000.000 Türk Lirası bedel ile satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Şirketimiz söz konusu gayrimenkulde hipermarket faaliyetine kiracı olarak devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983366BIST