***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
15.12.2021 14:21
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Hipermarket, depo
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul/Bakırköy, 104.417,21 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
100.000.000 TL (KDV Hariç)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
78%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
15%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.12.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
20,4 MTL (vergi öncesi ve masraflar hariç)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin borç seviyesi azaltılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Alıcının yazılı talebi üzerine karşı taraf bilgisi verilmemiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/12/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
2020REV431 / 30.09.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
115.990.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Mevcut ekonomik ve ticari konjonktür dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca, Şirketimizin gayrimenkulde hipermarket faaliyetine devam etmesi için kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Açıklamalar
Şirketimize ait yukarıda bilgileri verilen ve Merter'de bulunan hipermarket ve depodan oluşan gayrimenkulün 15.12.2021 tarihinde, 100.000.000 Türk Lirası bedel ile satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Şirketimiz söz konusu gayrimenkulde hipermarket faaliyetine kiracı olarak devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983366
BIST