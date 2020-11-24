***CRFSA* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.11.2020 09:25
***CRFSA******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRFSA, INFO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INFO.E %195,85798 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 4,674 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) CRFSA.E (Sermaye azaltım oranı: % 85,10794, Bedelli sermaye artırım oranı: % 22,5714, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 128,587 TL, Yeni sermaye: 127.773.765,72 TL) (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889657
BIST
10:481.332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 17,28
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
10:487,8810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9523
En Düşük
7,8445
10:489,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0112
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4300
En Düşük
9,2899
10:48463,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,86
|Açılış
|: 463,77
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ALCAR
|233,20
|47.466.720
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|KLMSN
|22,68
|24.999.296
|% 9,99
|
|CASA
|80,50
|2.845.917
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|CRFSA
|116,00
|13.610.947
|% -9,79
|
|MRSHL
|348,20
|3.332.446
|% -7,52
|
|YAPRK
|39,00
|182.675
|% -4,88
|
|GARAN
|9,34
|1.491.007.174
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,07
|888.811.348
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,09
|425.050.537
|% 0,48
|
|AKBNK
|6,43
|375.299.631
|% 2,72
|
|THYAO
|11,95
|363.983.737
|% 1,79
|
|YKBNK
|3,07
|888.811.348
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,09
|425.050.537
|% 0,48
|
|GARAN
|9,34
|1.491.007.174
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,51
|113.231.303
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,85
|334.658.022
|% 0,62
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8829
|7,8879
|% 0,01
|
|Euro
|9,3431
|9,3506
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4864
|10,5390
|% 0,13
|
|Frank
|8,6105
|8,6624
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0953
|2,1059
|% -0,07
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-7,00
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,38
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 1.34 ) 1, 202
-
11:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BALAT, POLTK, ALCAR, KLMSN, SAFKR, CASA
-
11:00
KONYA, BAKAB, SAFKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:00
MARKA, VANGD, DAGHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:00
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 119 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 61 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem