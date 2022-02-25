***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2022 09:16
larak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004332
BIST
10:051.893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 41,38
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.883
10:0514,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0739
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,1558
En Düşük
13,9449
10:0515,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
15,9186
En Düşük
15,6688
10:05869,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,00
|Açılış
|: 869,30
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler10:02
|NUGYO
|5,11
|341.184
|% 7,13
|
|ELITE
|16,40
|19.783.946
|% 4,73
|
|GLRYH
|2,25
|56.727
|% 4,65
|
|KRDMB
|9,74
|192.979
|% 3,73
|
|OSTIM
|1,51
|88.270
|% 3,42
|
|SONME
|29,86
|162.767
|% -9,84
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|PAMEL
|87,00
|498.771
|% -9,66
|
|INTEM
|62,05
|226.110
|% -3,87
|
|KERVN
|0,58
|85.496
|% -3,33
|
|SISE
|11,97
|991.665.889
|% 1,96
|
|DAPGM
|19,24
|833.508.649
|% 0,00
|
|SASA
|43,00
|560.520.777
|% 2,14
|
|TCELL
|20,02
|493.698.422
|% 0,00
|
|FROTO
|245,50
|457.103.191
|% 3,02
|
|EKGYO
|2,00
|266.803.802
|% 0,50
|
|SISE
|11,97
|991.665.889
|% 1,96
|
|CEMAS
|1,01
|50.539.318
|% 1,00
|
|DAPGM
|19,24
|833.508.649
|% 0,00
|
|SAHOL
|14,44
|450.619.677
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0855
|14,0985
|% 0,54
|
|Euro
|15,8127
|15,8463
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,8228
|18,9172
|% 0,59
|
|Frank
|15,1719
|15,2633
|% 0,54
|
|Riyal
|3,7397
|3,7585
|% 0,40
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|19,36
|
|Altın Gr.
|868
|868
|13,09
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|2,02
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
-
10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 97 artarak (% 1.88 ) 2, 109
-
10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AYES, KAPLM
-
10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EKIZ, ARTI
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR