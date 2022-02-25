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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:051.893
Değişim :  2,24% |  41,38
Açılış :  1.883  
Önceki Kapanış :  1.851  
En Yüksek
1.896 En Düşük
1.883
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUGYO 5,11 341.184 % 7,13  
ELITE 16,40 19.783.946 % 4,73  
GLRYH 2,25 56.727 % 4,65  
KRDMB 9,74 192.979 % 3,73  
OSTIM 1,51 88.270 % 3,42  
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10:02 Alış Satış %  
Dolar 14,0855 14,0985 % 0,54  
Euro 15,8127 15,8463 % 0,01  
Sterlin 18,8228 18,9172 % 0,59  
Frank 15,1719 15,2633 % 0,54  
Riyal 3,7397 3,7585 % 0,40  
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10:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 19,36  
Altın Gr. 868 868 13,09  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,37 24,41 0,25  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 0,16  
B. Petrol 97,44 97,44 2,02  
Seans Raporu 10:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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