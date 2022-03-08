***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2022 09:12
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008037
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,4794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1072
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4794
En Düşük
14,3429
18:0515,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1103
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7563
En Düşük
15,5959
18:05926,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,91
|Açılış
|: 926,56
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
927,54
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|23,86
|10.462.932
|% 0,00
|
|ADEL
|25,62
|2.480.184
|% 0,00
|
|ADESE
|0,69
|31.400.447
|% 0,00
|
|AEFES
|22,04
|102.231.537
|% 0,00
|
|AFYON
|3,00
|12.778.152
|% 0,00
|
|ACSEL
|23,86
|10.462.932
|% 0,00
|
|ADEL
|25,62
|2.480.184
|% 0,00
|
|ADESE
|0,69
|31.400.447
|% 0,00
|
|AEFES
|22,04
|102.231.537
|% 0,00
|
|AFYON
|3,00
|12.778.152
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 0,00
|
|THYAO
|25,90
|3.879.526.008
|% 0,00
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 0,00
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% 0,00
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4635
|14,4794
|% 0,75
|
|Euro
|15,7099
|15,7563
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,8781
|18,9728
|% 0,51
|
|Frank
|15,5340
|15,6276
|% 0,46
|
|Riyal
|3,8364
|3,8557
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,66
|
|Altın Gr.
|926
|926
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,13
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,49
|
Seans Raporu
18:05
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