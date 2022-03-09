***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2022 09:14
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008615
BIST
10:022.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,36
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.035
10:0214,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1502
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6014
En Düşük
14,4349
10:0215,9708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1664
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9708
En Düşük
15,7698
10:02961,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,01
|Açılış
|: 961,02
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:00
|IPEKE
|17,50
|5.148.553
|% 4,10
|
|KLKIM
|14,46
|456.936
|% 2,92
|
|KONTR
|142,20
|545.764
|% 2,08
|
|ANHYT
|13,68
|5.355.632
|% 1,94
|
|ASELS
|26,34
|2.676.082.096
|% 1,62
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|KGYO
|5,73
|3.054
|% -0,35
|
|AKSUE
|29,78
|10.295.638
|% -0,13
|
|ALKA
|22,02
|25.806.735
|% -0,09
|
|ALGYO
|31,78
|54.370.738
|% -0,06
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% 0,00
|
|ASELS
|26,34
|2.676.082.096
|% 1,62
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5915
|14,6002
|% 1,04
|
|Euro
|15,9409
|15,9811
|% 1,12
|
|Sterlin
|19,0713
|19,1670
|% 0,98
|
|Frank
|15,6402
|15,7344
|% 0,90
|
|Riyal
|3,8754
|3,8948
|% 0,86
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-3,08
|
|Altın Gr.
|961
|962
|7,53
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,53
|0,24
|
|B. Petrol
|131
|131
|3,27
|