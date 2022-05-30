***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.05.2022 09:05
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
T
12:002.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,65
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:0016,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2060
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
12:0017,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2570
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6658
En Düşük
17,4021
12:00979,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,36
|Açılış
|: 979,61
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EGEPO
|9,46
|12.436.377
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.410.185
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,57
|147.069.407
|% -6,20
|
|TDGYO
|7,17
|4.971.300
|% -5,66
|
|DAGHL
|27,20
|3.235.943
|% -4,56
|
|KRTEK
|16,46
|9.485.347
|% -3,80
|
|THYAO
|49,12
|3.779.708.149
|% 9,11
|
|SISE
|20,98
|1.127.421.008
|% 2,84
|
|KARSN
|7,03
|995.210.756
|% 2,33
|
|SAHOL
|21,00
|858.724.815
|% 3,35
|
|EREGL
|33,58
|764.213.018
|% 2,13
|
|KARSN
|7,03
|995.210.756
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,90
|374.427.700
|% 2,36
|
|THYAO
|49,12
|3.779.708.149
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,63
|200.299.632
|% 1,94
|
|SKBNK
|1,24
|86.429.058
|% 0,81
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3862
|16,3971
|% 1,27
|
|Euro
|17,6469
|17,6658
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6361
|20,7396
|% 1,20
|
|Frank
|17,0629
|17,1657
|% 1,30
|
|Riyal
|4,3563
|4,3781
|% 1,23
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,51
|
|Altın Gr.
|979
|980
|14,32
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.602
|47,00
|
|Tam
|6.469
|6.630
|40,34
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|19,51
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,47
|
Seans Raporu
12:00
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12:15AGHOL
Yüzde 9.19 oranında artışla 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 501 adet işlem
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12:14XU100
Endeks 2, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 18, 541.00 milyon TL de
-
12:14ALARK
Yüzde 5.81 oranında artışla 29.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 720, 836 adet işlem
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12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem
-
12:11PENTA
Yüzde 6.46 oranında artışla 436.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 667 adet işlem