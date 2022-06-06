***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2022 09:22
***CRFSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Carrefour Nederland B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034764
BIST
10:432.637
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 35,41
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.639
En Düşük
2.620
10:4316,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1626
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5786
En Düşük
15,9954
10:4317,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2543
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8511
En Düşük
17,3505
10:43987,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,74
|Açılış
|: 987,94
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:41
|TETMT
|256,50
|5.006.319
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|KRSTL
|7,40
|25.535.283
|% 9,31
|
|MEGAP
|6,20
|32.339.327
|% 9,15
|
|MEGAP
|6,20
|32.339.327
|% 9,15
|
|EPLAS
|18,50
|15.054.763
|% -6,61
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|HEDEF
|6,70
|14.705.039
|% -3,32
|
|SASA
|45,42
|980.207.151
|% 3,46
|
|THYAO
|48,46
|841.905.001
|% 1,00
|
|SISE
|21,40
|630.633.574
|% 2,79
|
|TUPRS
|282,50
|436.913.972
|% 2,99
|
|GARAN
|15,18
|307.729.631
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,85
|196.998.044
|% 2,52
|
|ODAS
|2,94
|168.251.035
|% 5,00
|
|DOHOL
|4,05
|192.025.706
|% 2,79
|
|SKBNK
|1,26
|55.822.955
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,90
|190.071.247
|% 1,24
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5705
|16,5786
|% 1,00
|
|Euro
|17,8212
|17,8507
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,6909
|20,7947
|% 1,24
|
|Frank
|17,1575
|17,2609
|% 0,99
|
|Riyal
|4,4050
|4,4270
|% 0,96
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|3,11
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,46
|
Seans Raporu
10:41
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-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 4 artarak (% 1.40 ) 2, 930
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, TRKCM
-
10:54XU100
Endeks 2, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 242.00 milyon TL de
-
10:54HUNER
Yüzde 4.51 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 072, 413 adet işlem
-
10:53KONTR
Yüzde 4.74 oranında artışla 163.60 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 624 adet işlem