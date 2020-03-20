***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kar Payı Dagıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 Peşin 0,0600000 6 15 0,0510000 5,1B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 Peşin 0,0600000 6 15 0,0510000 5,1Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.06.2020 25.06.2020 24.06.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECUHA00024 0 0B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli toplatısında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş.01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle söz konusu mevzuata göre belirlenen 10.345.495.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 71.250.- Türk Lirası tutarında ilave ''Genel Kanuni Yedek Akçe'' ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 6' sı (net % 5,1' i) oranında olmak üzere, toplam 4.275.000.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 23 Haziran 2020 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dagıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 71.250.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.810.805Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.520.493 24.259.1104. Vergiler ( - ) 2.245.575 4.587.0815. Net Dönem Kârı 11.329.096 19.672.0296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 983.601 983.6018. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.345.495 18.688.427Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.345.495 18.688.42711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.275.000 4.275.000* Nakit 4.275.000 4.275.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 71.250 71.25017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 5.999.245 14.342.17720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 316.200 3,06 0,051 5,1B Grubu 3.317.550 32,07 0,051 5,1TOPLAM 3.633.750 35,12Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSPK düzenlemelerine göre oluşan "net dağıtılabilir dönem karı" tutarı daha düşük olduğundan, SPK düzenlemelerine göre oluşan net dağıtılabilir dönem karı referans alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830935BIST