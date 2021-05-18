***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 17:03
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936787
BIST
17:271.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:278,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:2710,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0983
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:27501,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:27
|NTGAZ
|10,89
|10.872.728
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|308.167.257
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|307.508.560
|% 9,98
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|BJKAS
|8,03
|385.832.970
|% -9,78
|
|IHGZT
|1,32
|10.769.100
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,70
|42.815.213
|% -8,67
|
|GARAN
|8,09
|1.542.173.564
|% 1,63
|
|KOZAL
|131,20
|1.435.485.955
|% 2,10
|
|SISE
|8,05
|1.312.216.716
|% 2,81
|
|THYAO
|13,35
|839.130.522
|% -0,07
|
|EREGL
|19,40
|750.400.730
|% -0,15
|
|GARAN
|8,09
|1.542.173.564
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,96
|344.888.975
|% 1,55
|
|SISE
|8,05
|1.312.216.716
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|225.777.498
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,36
|117.743.601
|% 1,49
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3543
|8,3576
|% 0,55
|
|Euro
|10,2021
|10,2079
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,8180
|11,8773
|% 0,86
|
|Frank
|9,2738
|9,3297
|% 1,18
|
|Riyal
|2,2203
|2,2315
|% 0,48
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,23
|