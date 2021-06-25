***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:51
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944083
BIST
11:081.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,91
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.403
11:088,6974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6813
11:0810,3975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:08498,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,39
|Açılış
|: 498,44
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ALKA
|16,50
|3.496.312
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.059.003
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.179.779
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|DENGE
|3,74
|551.242
|% 9,68
|
|CEOEM
|12,15
|30.766.294
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,90
|27.011.301
|% -9,09
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|TUCLK
|11,59
|12.930.950
|% -4,69
|
|BERA
|13,43
|46.284.488
|% -4,68
|
|THYAO
|14,46
|242.964.389
|% -1,03
|
|GARAN
|8,34
|212.377.244
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,78
|161.049.049
|% 1,04
|
|FENER
|40,16
|145.408.414
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,09
|135.442.449
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,09
|135.442.449
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|129.256.631
|% -0,89
|
|GARAN
|8,34
|212.377.244
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,78
|161.049.049
|% 1,04
|
|PETKM
|5,48
|104.445.069
|% 0,74
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6953
|8,6972
|% -0,13
|
|Euro
|10,3932
|10,3975
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0595
|12,1200
|% -0,25
|
|Frank
|9,4488
|9,5058
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% -0,10
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,02
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|0,26
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:21SAMAT
Yüzde -9.09 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 154, 399 adet işlem
-
11:20RAYSG
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 701 adet işlem
-
11:19VAKFN
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 226, 790 adet işlem
-
11:18BERA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 326, 574 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 2, 874.00 milyon TL de