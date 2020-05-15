***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti –Şişli, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların , okunması ,müzakaresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,5 - 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,9 - Şirket esas sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 8. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,10 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 07.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845346BIST