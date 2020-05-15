***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.05.2020 13:32
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:5 Bomonti –Şişli, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların , okunması ,müzakaresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
9 - Şirket esas sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 8. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 07.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845346
BIST