***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin'' 1 ay uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteği 1 ay daha uzatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853395BIST