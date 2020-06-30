***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 09:10
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin'' 1 ay uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteği 1 ay daha uzatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853395
BIST
10:28116.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 648,02
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.738
En Düşük
116.335
10:286,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8569
En Düşük
6,8372
10:287,6875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7159
En Düşük
7,6807
10:28390,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 390,78
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|7.479.479
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|7.798.562
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.374.514
|% 9,87
|
|AKMGY
|36,12
|3.155.175
|% 9,45
|
|ATSYH
|2,18
|13.080
|% 9,00
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|GEREL
|5,81
|4.244.053
|% -4,75
|
|DAGI
|5,75
|305.660
|% -4,49
|
|TSPOR
|7,25
|118.096.438
|% -4,48
|
|GARAN
|8,56
|283.822.993
|% 0,35
|
|KRDMD
|3,14
|154.396.342
|% 0,64
|
|AKBNK
|6,13
|146.113.804
|% 0,33
|
|ASELS
|32,34
|137.678.176
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,94
|121.816.634
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,94
|121.816.634
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,14
|154.396.342
|% 0,64
|
|ODAS
|2,48
|120.496.100
|% 0,81
|
|ADESE
|1,94
|84.373.000
|% 6,01
|
|TSKB
|1,30
|55.207.854
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3858
|8,4278
|% -0,25
|
|Frank
|7,1630
|7,2062
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,87
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|-0,10
|
|Tam
|2.605
|2.617
|-0,10
|
|Yarım
|1.266
|1.280
|-0,10
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,21
|
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