***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.05.2021 09:10
***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.BE (Kaydi Pay, Miktar: 215.728,512 TL nominal, Aracı: YAT, Kapanış Tarihi: 05.05.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934297
BIST
10:241.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:248,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0640
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:2410,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:24477,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,77
|Açılış
|: 477,44
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,71
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DITAS
|15,29
|1.153.845
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.381.056
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.991.203
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,27
|403.771
|% -37,44
|
|VAKFN
|21,30
|3.810.698
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,23
|5.866.092
|% -7,42
|
|VERTU
|28,58
|19.870.622
|% -5,36
|
|COSMO
|10,50
|74.225
|% -4,20
|
|THYAO
|12,75
|391.025.419
|% -1,32
|
|EREGL
|19,23
|200.371.055
|% 1,42
|
|GARAN
|7,36
|175.525.263
|% -0,14
|
|KOZAL
|116,30
|154.766.499
|% 0,43
|
|PETKM
|6,85
|129.315.759
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,12
|102.437.568
|% 0,00
|
|THYAO
|12,75
|391.025.419
|% -1,32
|
|PEKGY
|1,38
|35.185.675
|% 4,55
|
|GARAN
|7,36
|175.525.263
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,84
|36.145.892
|% -0,54
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3059
|8,3114
|% 0,78
|
|Euro
|9,9808
|10,0026
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4835
|11,5410
|% 0,38
|
|Frank
|9,0522
|9,1067
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2093
|2,2204
|% 0,74
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,95
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,02
|