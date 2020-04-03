***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:19
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834523
BIST
11:4889.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -255,82
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:486,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0870
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:487,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:48346,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,57
|Açılış
|: 346,86
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.324.850
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.714.620
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.259.664
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|EDIP
|1,37
|624.167
|% -8,05
|
|PETKM
|3,38
|267.435.282
|% -2,31
|
|TUPRS
|85,40
|257.325.671
|% 3,33
|
|ASELS
|23,34
|231.181.906
|% 0,86
|
|GARAN
|7,48
|197.240.581
|% -1,58
|
|ARCLK
|14,02
|161.111.466
|% 5,02
|
|PETKM
|3,38
|267.435.282
|% -2,31
|
|GSRAY
|2,03
|137.570.137
|% -7,73
|
|IHLGM
|0,98
|57.621.780
|% -2,00
|
|KARSN
|1,32
|61.945.046
|% 1,54
|
|YKBNK
|1,82
|81.141.599
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2206
|8,2618
|% 0,55
|
|Frank
|6,8266
|6,8677
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7749
|1,7838
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,77
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,38
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|31,14
|31,14
|1,20
|