***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.06.2020 10:00
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850879
BIST
10:29108.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -371,87
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.911
En Düşük
107.833
10:296,8298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:297,7281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7408
En Düşük
7,6998
10:29380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|40.024.086
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|42.305.966
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,88
|3.323.079
|% 9,15
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,02
|192.739.596
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,94
|179.672.486
|% 0,00
|
|ASELS
|31,94
|171.042.953
|% -0,93
|
|PETKM
|3,92
|148.828.372
|% -0,25
|
|GARAN
|8,12
|143.557.950
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,94
|179.672.486
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,58
|139.122.647
|% 0,00
|
|TSKB
|1,24
|84.006.260
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,73
|49.126.660
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,97
|50.697.927
|% 6,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% -0,26
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8130
|1,8221
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.487
|2,00
|
|Tam
|2.535
|2.556
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|1,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|0,50
|