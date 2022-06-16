***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 17:07
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037734
BIST
17:152.488
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -42,97
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:1517,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0554
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:1518,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1447
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1643
En Düşük
17,9707
17:151.015,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.015,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:15
|SANEL
|6,16
|5.771.035
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.949.252
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.290.477
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.449.543
|% 9,89
|
|SELVA
|8,27
|19.780.575
|% 9,10
|
|FONET
|13,45
|131.347.815
|% -9,31
|
|MEGAP
|5,88
|71.964.489
|% -9,12
|
|MEGAP
|5,88
|71.964.489
|% -9,12
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,74
|15.255.480
|% -5,87
|
|THYAO
|47,34
|4.471.362.798
|% -2,27
|
|SASA
|45,66
|2.866.090.815
|% 2,10
|
|EREGL
|29,34
|2.484.561.831
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.593.452.576
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,11
|1.204.322.729
|% -0,68
|
|YKBNK
|4,66
|929.910.295
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|499.797.433
|% -1,92
|
|ISCTR
|4,69
|718.816.503
|% -1,68
|
|DOHOL
|3,94
|618.067.455
|% -4,14
|
|ODAS
|2,99
|448.643.493
|% 2,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2855
|17,2931
|% 0,32
|
|Euro
|18,1290
|18,1643
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,1116
|21,2175
|% 0,99
|
|Frank
|17,7333
|17,8401
|% 2,77
|
|Riyal
|4,5965
|4,6195
|% 0,43
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|1,01
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.744
|6.851
|-20,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,61
|