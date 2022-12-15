***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:38
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087516
BIST
15:385.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 66,21
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.130
15:3818,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:3819,8206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0788
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:381.066,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -15,01
|Açılış
|: 1.066,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:38
|EPLAS
|28,82
|35.589.642
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.957.442
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.537.217
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|477.279.461
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|264.622.668
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,19
|386.094.903
|% -9,70
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,28
|203.245.808
|% -7,75
|
|THYAO
|139,40
|5.484.998.619
|% 1,75
|
|ASELS
|57,25
|5.265.042.457
|% 1,51
|
|ENKAI
|25,56
|4.370.684.845
|% 9,70
|
|ISCTR
|11,99
|4.032.896.874
|% 7,34
|
|EKGYO
|7,81
|3.926.978.574
|% -1,76
|
|SKBNK
|2,86
|1.402.334.743
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,81
|3.926.978.574
|% -1,76
|
|ISCTR
|11,99
|4.032.896.874
|% 7,34
|
|VAKBN
|11,03
|2.664.236.206
|% 3,96
|
|YKBNK
|11,75
|2.703.172.212
|% 5,67
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6415
|18,6445
|% 0,12
|
|Euro
|19,8087
|19,8206
|% -0,40
|
|Sterlin
|22,9114
|23,0263
|% -0,71
|
|Frank
|20,0166
|20,1372
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,08
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,74
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|-15,01
|
|Cumhuriyet
|7.165
|7.273
|-84,00
|
|Tam
|7.205
|7.253
|-75,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.772
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|0,09
|