***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:40
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099970
BIST
12:164.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,98
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:1618,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:1620,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:161.138,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.138,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:16
|SDTTR
|56,65
|4.837.853
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.211.693
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|38.772.081
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,54
|184.458.432
|% 9,12
|
|POLTK
|1.737,60
|18.758.923
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.638.986
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,16
|241.891.768
|% -9,57
|
|NIBAS
|15,94
|33.588.670
|% -8,60
|
|THYAO
|131,00
|4.226.470.218
|% -0,15
|
|ASELS
|56,95
|2.484.214.910
|% -2,06
|
|EREGL
|38,18
|2.459.163.168
|% 0,85
|
|KRDMD
|17,95
|1.766.619.366
|% -1,05
|
|TUPRS
|481,90
|1.677.449.262
|% 1,39
|
|EKGYO
|8,46
|1.252.913.821
|% -0,47
|
|KATMR
|2,09
|269.638.986
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,39
|1.100.365.561
|% -1,47
|
|KRDMD
|17,95
|1.766.619.366
|% -1,05
|
|SKBNK
|2,68
|248.250.015
|% -1,83
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7816
|18,7832
|% 0,05
|
|Euro
|20,1858
|20,1920
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7460
|22,8601
|% 0,00
|
|Frank
|20,2842
|20,4064
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,35
|
|Cumhuriyet
|7.650
|7.766
|32,00
|
|Tam
|7.689
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.735
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,51
|0,24
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,43
|