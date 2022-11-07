***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 19:30
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 11. ve 12. maddesi gereğince yapılan açıklamadır.
07.11.2022 tarihinde DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,29 fiyat aralığından 516.763 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi, Şirketimizce gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.11.2022 tarihi itibariyle %25,23 sınırına düşmüştür.
DAGHL pay satış işlemlerimiz ile ilgili 07.11.2022 tarihinde gerçekleşen işlemlerin detayı aşağıdadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/11/2022 0 516.763 516.763 3.242.048 2.725.285 % 30,02 % 30,02 % 25,23 % 25,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077675
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0977
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.001,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.001,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5794
|% 0,07
|
|Euro
|18,5729
|18,5827
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2342
|21,3407
|% 0,82
|
|Frank
|18,6794
|18,7919
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,34
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.709
|6.770
|136,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
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