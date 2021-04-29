***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüchan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DAGHLYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 43.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 129.900.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 2.816.657,534 5.633.315,068 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 Nâma A Grubu, DAG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDAGI00013B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 40.483.342,466 80.966.684,932 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 Hamiline B Grubu, DAGI(RÜÇHAN), TRRDAGI00021 215.728,512Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 43.300.000 86.600.000,000 200,00000 215.728,512Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 17.03.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.11.2020SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 04.03.2021Ödeme Tarihi 19.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 18.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında 86.600.000 TL olarak onaylanmıştır.-Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 215.728,512 TL' dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932258BIST