***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.ş.'nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 09.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956214BIST