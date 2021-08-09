***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
09.08.2021 18:23
***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.ş.'nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 09.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956214
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0204
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05479,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -8,81
|Açılış
|: 479,72
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6406
|8,6423
|% 0,31
|
|Euro
|10,1558
|10,1751
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9409
|12,0008
|% 0,21
|
|Frank
|9,3712
|9,4276
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2997
|2,3113
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-36,99
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,26
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE