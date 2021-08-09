Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

09.08.2021 18:23



***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.ş.'nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 09.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956214


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.433
Değişim :  -0,15% |  -2,15
Açılış :  1.437  
Önceki Kapanış :  1.435  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 75,35 1.595.634 % 10,00  
GENIL 14,30 575.043.364 % 10,00  
CANTE 11,99 99.130.036 % 10,00  
SELGD 5,61 19.562.322 % 10,00  
BRYAT 346,60 101.131.763 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6406 8,6423 % 0,31  
Euro 10,1558 10,1751 % 0,20  
Sterlin 11,9409 12,0008 % 0,21  
Frank 9,3712 9,4276 % -0,07  
Riyal 2,2997 2,3113 % 0,40  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -36,99  
Altın Gr. 480 480 -8,27  
Cumhuriyet 3.208 3.257 -36,00  
Tam 3.190 3.271 -38,70  
Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,27 23,31 -1,04  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,26  
B. Petrol 69,08 69,08 -1,62  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru