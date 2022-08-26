***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DAGIYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDAGHL, TRATACYO91Q7 10.800.000 19.200.000,000 177,77777 DAGHL, TRATACYO91Q7 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.800.000 19.200.000,000 177,77777İç Kaynakların Detayı :Özel Fonlar (TL) 19.200.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.08.2022 tarihli toplantısında1. Şirketimizin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamın özel fonlardan karşılanmak suretiyle 19.200.000 TL (%177,7778 oranında) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,3. Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8 nci maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 DAGHL_Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058647BIST