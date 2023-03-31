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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

31.03.2023 19:06
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/03/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DAGI RETAIL UK LIMITED
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnternet üzerinden yapılacak Perakende satış
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000 İngiliz Sterlini
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.03.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000 İngiliz Sterlini
Beher Payın Alış Fiyatı
1 İngiliz Sterlini
Toplam Tutar
10.000 İngiliz Sterlini
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,04
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, 20/03/2023 tarihinde yapmış olduğu  özel durum açıklamasına göre
 
İngiltere'de elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, %100 hissedarı olacağı sermayesi 10.000 İngiliz Sterlini olan  "DAGI RETAIL UK LIMITED"  unvanlı  Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130613


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Cumhuriyet 8.241 8.366 84,00  
Tam 8.230 8.329 11,00  
Yarım 4.034 4.076 6,00  
Çeyrek 2.017 2.038 3,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 0,23  
Gümüş Gr. 14,86 14,88 0,14  
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