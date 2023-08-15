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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.08.2023 20:49
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.07.2023
Genel Kurul Tarihi 07.08.2023
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin ve finansal tablolarının, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretinin belirlenmesi,
9 - 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 3-DAGİ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 4-DAGİ Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve adreste yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.08.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı-KVKK.pdf - Tutanak
EK: 2 Dagi Hazirun İmzalı-Kvkk.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 15.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 15.08.2023 tarihli ve 10893 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185800


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Çeyrek 2.771 2.807 -7,00  
Gümüş.Ons 22,55 22,58 -0,03  
Gümüş Gr. 19,62 19,65 0,02  
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