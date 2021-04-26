***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 16:35
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Viaport Venezia adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 78 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930909
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,3035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0653
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1056
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05474,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,53
|Açılış
|: 474,74
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.294.402
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|UMPAS
|1,64
|174.096
|% -6,29
|
|SANEL
|4,07
|1.103.988
|% -3,55
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|KOZAL
|108,70
|425.245.083
|% 0,83
|
|PGSUS
|68,10
|398.365.689
|% 7,92
|
|TUREX
|12,00
|231.586.859
|% 8,21
|
|TAVHL
|18,70
|221.753.063
|% 3,77
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,82
|194.257.235
|% 1,11
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|IHLGM
|1,01
|50.688.382
|% 1,00
|
|TRGYO
|3,58
|137.532.963
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2958
|8,3035
|% -0,78
|
|Euro
|10,0234
|10,0340
|% -1,04
|
|Sterlin
|11,4851
|11,5427
|% -0,83
|
|Frank
|9,0330
|9,0874
|% -0,99
|
|Riyal
|2,2056
|2,2166
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,81
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında