***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 14:59
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Rabia Çetinkaya 19.10.2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır.
Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072854
BIST
16:443.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 32,52
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:4418,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:4418,1845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1443
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:44976,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,04
|Açılış
|: 976,44
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ESEN
|58,30
|418.515.298
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|297.217.742
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.672.198
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.422.593
|% 9,99
|
|NIBAS
|10,69
|47.330.450
|% 9,98
|
|AKFGY
|4,13
|309.306.871
|% -6,77
|
|GLBMD
|11,15
|17.188.133
|% -6,77
|
|ODAS
|7,87
|5.045.007.643
|% -5,97
|
|KIMMR
|6,80
|7.497.623
|% -5,82
|
|PEGYO
|2,44
|33.321.361
|% -5,43
|
|THYAO
|97,30
|5.287.609.701
|% 0,05
|
|ODAS
|7,87
|5.045.007.643
|% -5,97
|
|YKBNK
|9,45
|4.430.193.462
|% 0,64
|
|AKBNK
|15,19
|4.385.580.814
|% 0,66
|
|ISCTR
|9,77
|3.414.230.958
|% 3,17
|
|ODAS
|7,87
|5.045.007.643
|% -5,97
|
|YKBNK
|9,45
|4.430.193.462
|% 0,64
|
|EKGYO
|4,40
|1.669.959.253
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,77
|3.414.230.958
|% 3,17
|
|AKBNK
|15,19
|4.385.580.814
|% 0,66
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5934
|18,5957
|% 0,06
|
|Euro
|18,1768
|18,1845
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8634
|20,9681
|% -0,56
|
|Frank
|18,4615
|18,5727
|% -0,87
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% -0,04
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
|
Seans Raporu
16:44
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16:59USAK
Yüzde 7.58 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 949, 155 adet işlem
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16:58LIDFA
Yüzde 5.86 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 679 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 3, 871 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 66, 134.00 milyon TL de
-
16:57MERIT
Yüzde 7.37 oranında artışla 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 334 adet işlem
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16:56ECZYT
Yüzde 5.71 oranında artışla 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 982 adet işlem