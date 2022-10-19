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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2022 14:59
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Rabia Çetinkaya 19.10.2022 tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır. 
Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072854


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Tam 6.646 6.731 -33,00  
Yarım 3.238 3.291 -18,00  
Çeyrek 1.622 1.646 -10,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,41 -0,34  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 -0,18  
B. Petrol 90,61 90,61 0,58  
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