***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 11:57
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere, Sermaye Piyasası Düzey 2 lisansına sahip Suat Dursun 'un atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152248
BIST
15:264.533
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -128,44
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2619,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2621,3563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0881
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:261.255,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.255,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DOBUR
|35,32
|9.184.680
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,30
|98.792.238
|% -9,99
|
|ALFAS
|318,80
|783.829.954
|% -9,99
|
|AKYHO
|1,88
|20.907.452
|% -9,18
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|GOKNR
|11,63
|176.983.721
|% -7,55
|
|THYAO
|132,90
|4.083.264.320
|% -3,06
|
|KCHOL
|78,40
|2.047.467.619
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|EKGYO
|6,11
|1.590.449.236
|% -4,68
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|YKBNK
|9,09
|1.426.510.853
|% -2,88
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|DOHOL
|8,44
|595.196.027
|% 3,18
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7863
|19,7905
|% 0,17
|
|Euro
|21,3577
|21,3643
|% -0,37
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% -0,17
|
|Frank
|21,8941
|22,0260
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2602
|5,2866
|% 0,17
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|2,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.453
|4.566
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.276
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|-0,23
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39SAMAT
Yüzde -9.51 oranında düşüşle 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 681, 005 adet işlem
-
15:37GLYHO
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 988, 602 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 4, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 99 altında . İşlem hacmi 37, 927.00 milyon TL de
-
15:36GLRYH
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 988, 252 adet işlem
-
15:35EUPWR
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 893, 128 adet işlem