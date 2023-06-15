***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 16:23
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ramazan Aktaş tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitesi Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sn. Ramazan Aktaş'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. Erkan Elyıldırım'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158995
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