***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, İzmir - Konak'ta yer alan Kıbrıs Şehitler Caddesi mağazası kapanmıştır.Kapanan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 87 olmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198684BIST