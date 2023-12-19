***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Perakende Satış Operasyon ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.Işıl TAMER şirketimize göndermiş olduğu yazı ile görevinden ayrıldığını bildirmiştir.Kendilerine çalışma hayatında başarılar dileriz.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227131BIST