***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.11.2022 21:09
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2022
Karar Sayısı
2022/74
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin "01.01.2022 - 30.09.2022 " hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bağımsız Denetimden geçmemiş 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını d) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mahmut Nedim Koç Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077059
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
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|Önceki Kapanış
|: 4.217
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4.339
En Düşük
4.230
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,6200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,5103
En Düşük
18,4157
18:0518,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 18,5900
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|Önceki Kapanış
|: 18,5100
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18,5572
En Düşük
18,4643
18:05994,56
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|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 994,56
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|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
996,82
En Düşük
992,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,15
|
|Altın Gr.
|995
|995
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.656
|6.748
|0,00
|
|Yarım
|3.243
|3.299
|0,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,01
|
|B. Petrol
|98,02
|98,02
|-0,55
|
Seans Raporu
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