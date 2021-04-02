***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.04.2021 09:19
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922743
BIST
10:031.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.437
En Düşük
1.435
10:037,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1112
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
7,9826
10:039,4419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1487
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4208
10:03449,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,86
|Açılış
|: 449,00
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
447,26
BIST En Aktif Hisseler10:01
|COSMO
|12,32
|59.641
|% 10,00
|
|KONYA
|1.218,80
|4.758.195
|% 10,00
|
|IDEAS
|95,80
|2.987.331
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|57.249.075
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|758.572
|% 9,98
|
|EPLAS
|33,92
|1.980.385
|% -9,98
|
|UTPYA
|33,22
|303.299
|% -9,97
|
|SEKUR
|28,00
|238.280
|% -9,85
|
|RODRG
|22,00
|118.778
|% -8,33
|
|YAPRK
|106,80
|151.229
|% -2,91
|
|SOKM
|12,14
|131.330.785
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,83
|110.669.380
|% 0,00
|
|ULUUN
|15,32
|58.871.896
|% 0,00
|
|FADE
|18,69
|57.380.445
|% 0,00
|
|JANTS
|827,00
|57.249.075
|% 9,99
|
|SOKM
|12,14
|131.330.785
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,83
|110.669.380
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|12.652.356
|% 1,04
|
|GARAN
|7,06
|33.465.586
|% 0,71
|
|ULUUN
|15,32
|58.871.896
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0122
|8,0197
|% -1,06
|
|Euro
|9,4418
|9,4568
|% -1,40
|
|Sterlin
|11,0988
|11,1544
|% -0,75
|
|Frank
|8,5059
|8,5571
|% -0,79
|
|Riyal
|2,1376
|2,1483
|% -0,82
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,33
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|