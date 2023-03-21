***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2023 09:42
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mesut Kurukaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126578
BIST
10:514.938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -37,44
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5119,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5120,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0833
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:511.208,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.208,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:51
|AKFYE
|14,33
|2.262.033
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|38.673.704
|% 9,93
|
|GLCVY
|23,98
|6.126.179
|% 6,48
|
|ONCSM
|117,80
|53.434.740
|% 6,41
|
|MEPET
|4,98
|13.792.300
|% 6,41
|
|ESCAR
|97,10
|38.152.222
|% -7,08
|
|SDTTR
|123,90
|216.956.743
|% -6,98
|
|ALFAS
|310,50
|220.312.916
|% -5,82
|
|AVOD
|3,02
|33.182.316
|% -5,63
|
|EPLAS
|48,44
|12.854.871
|% -5,58
|
|ASTOR
|55,90
|1.863.557.693
|% -4,36
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|THYAO
|124,40
|809.273.572
|% -1,35
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|GOKNR
|24,84
|1.378.120.069
|% 5,43
|
|METRO
|2,00
|104.174.360
|% 5,26
|
|ISCTR
|14,10
|703.476.153
|% 0,71
|
|KOZAL
|21,04
|798.836.237
|% 0,77
|
|ADESE
|1,55
|54.125.545
|% 3,33
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0236
|19,0267
|% 0,12
|
|Euro
|20,4207
|20,4314
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,2280
|23,3445
|% -0,19
|
|Frank
|20,3638
|20,4865
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0483
|5,0736
|% 0,08
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.141
|8.234
|-8,00
|
|Yarım
|3.991
|4.029
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.995
|2.014
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,73
|