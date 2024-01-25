***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.01.2024 09:05
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mesut Kurukaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242658
BIST
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11:118.169
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 78,30
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.142
En Yüksek
8.178
11:1130,2847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0498
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2862
En Düşük
30,1762
11:1133,0719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1961
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,0968
En Düşük
32,8433
11:111.961,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.962,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.965,09
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BINHO
|470,25
|760.437.768
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|19.557.665
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|9.233.723
|% 9,98
|
|ULAS
|25,40
|10.884.711
|% 9,96
|
|DIRIT
|18,02
|2.964.092
|% 9,95
|
|SAMAT
|56,65
|84.935.935
|% -3,98
|
|PAPIL
|88,30
|41.435.511
|% -3,50
|
|ADGYO
|31,78
|196.624.919
|% -3,29
|
|ENSRI
|37,70
|29.901.857
|% -2,53
|
|IZINV
|42,10
|2.992.998
|% -2,46
|
|EKOS
|62,00
|1.153.368.260
|% 9,35
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|BINHO
|470,25
|760.437.768
|% 10,00
|
|KONTR
|243,90
|658.789.771
|% 3,26
|
|MEGMT
|45,80
|631.554.844
|% 5,05
|
|QUAGR
|4,28
|343.907.345
|% 9,18
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|ODAS
|9,06
|211.116.750
|% 1,00
|
|EKOS
|62,00
|1.153.368.260
|% 9,35
|
|HLGYO
|2,72
|45.304.785
|% 2,64
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2765
|30,2847
|% 0,16
|
|Euro
|33,0555
|33,0719
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,4315
|38,6242
|% 0,27
|
|Frank
|34,9411
|35,1516
|% 0,19
|
|Riyal
|8,0504
|8,0907
|% 0,16
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|905,80
|906,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,34
|965,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,34
|2.015,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:28BAGFS
Yüzde 4.60 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 395 adet işlem
-
11:27BRLSM
Yüzde 5.43 oranında artışla 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 444, 854 adet işlem
-
11:26KRSTL
Yüzde 5.84 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 850, 513 adet işlem
-
11:25KRSTL
Yüzde 5.66 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 815, 339 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 8, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 19, 671.00 milyon TL de