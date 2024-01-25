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***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

25.01.2024 09:05
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mesut Kurukaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242658


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BINHO 470,25 760.437.768 % 10,00  
TETMT 5.560,00 19.557.665 % 9,99  
BAYRK 31,96 9.233.723 % 9,98  
ULAS 25,40 10.884.711 % 9,96  
DIRIT 18,02 2.964.092 % 9,95  
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Dolar 30,2765 30,2847 % 0,16  
Euro 33,0555 33,0719 % 0,60  
Sterlin 38,4315 38,6242 % 0,27  
Frank 34,9411 35,1516 % 0,19  
Riyal 8,0504 8,0907 % 0,16  
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Gümüş ONS 22,78 22,82 % 0,66  
Platin 905,80 906,62 % 0,66  
Paladyum 961,34 965,79 % 0,66  
Brent Pet. 80,56 80,56 % 0,66  
Altın Ons 2.015,34 2.015,68 % 0,66  
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