***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.02.2022 09:16
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., DAPGM.E işlem koduyla 24/02/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 18,50 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003959
BIST
13:361.841
En Yüksek
|Değişim
|: -8,69%
|| -175,11
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.839
13:3614,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 0,5573
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4337
En Düşük
13,7709
13:3616,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 0,5727
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2305
En Düşük
15,4856
13:36899,08
En Yüksek
|Değişim
|: 5,97%
|| 50,67
|Açılış
|: 899,08
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
901,76
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler13:36
|ALKA
|17,50
|36.466.976
|% 8,02
|
|ULUUN
|6,65
|114.105.264
|% 6,91
|
|PETUN
|20,26
|33.314.675
|% 5,91
|
|HUNER
|2,50
|540.378.834
|% 3,31
|
|VANGD
|4,34
|16.046.481
|% 1,64
|
|ARASE
|77,40
|8.668.661
|% -10,00
|
|BIOEN
|4,68
|10.660.545
|% -10,00
|
|ASUZU
|42,84
|29.452.296
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|147.045.472
|% -10,00
|
|BASGZ
|10,80
|32.032.429
|% -10,00
|
|EREGL
|28,18
|1.909.061.142
|% -7,36
|
|THYAO
|25,28
|1.448.135.846
|% -9,97
|
|GARAN
|11,12
|1.190.939.993
|% -4,39
|
|KRDMD
|10,61
|959.918.878
|% -9,47
|
|YKBNK
|3,55
|635.352.199
|% -9,44
|
|HUNER
|2,50
|540.378.834
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,55
|635.352.199
|% -9,44
|
|ODAS
|1,26
|147.045.472
|% -10,00
|
|GARAN
|11,12
|1.190.939.993
|% -4,39
|
|EKGYO
|1,99
|210.419.875
|% -9,95
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3653
|14,3744
|% 4,03
|
|Euro
|16,1298
|16,2305
|% 3,66
|
|Sterlin
|19,0168
|19,1122
|% 1,93
|
|Frank
|15,3381
|15,4305
|% 2,34
|
|Riyal
|3,7764
|3,7954
|% 2,86
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|59,89
|
|Altın Gr.
|896
|896
|48,01
|
|Cumhuriyet
|5.967
|6.057
|344,00
|
|Tam
|5.951
|6.101
|358,51
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|173,42
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|86,72
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,71
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,36
|