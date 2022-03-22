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***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

22.03.2022 16:48
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Dap Gayrimenkul payları 23/03/2022 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 200.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %7 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DAP GAYRIMENKUL XKTUM 23/03/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012002


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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 15,40 1.842.302 % 10,00  
KONKA 12,21 110.845.346 % 10,00  
GZNMI 34,86 48.463.524 % 9,97  
MAALT 287,90 22.121.537 % 9,97  
HEKTS 17,33 821.199.923 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8480 14,8535 % 0,18  
Euro 16,3739 16,3848 % 0,28  
Sterlin 19,6107 19,7090 % 0,73  
Frank 15,8566 15,9521 % 0,26  
Riyal 3,9471 3,9669 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 -17,95  
Altın Gr. 914 915 -8,34  
Cumhuriyet 6.061 6.163 -44,00  
Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,75 24,79 -0,43  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,20  
B. Petrol 115 115 -0,73  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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