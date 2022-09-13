***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGAYRİMENKULEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi28.000.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13/09/2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları30 GÜN VADELİEdinilen Payların Nominal Tutarı28.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı4,27353TLToplam Tutar119.659,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 0,1Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,003İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,013Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLUPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYÜZYIL MİMARLIK PROJE YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHAKİM ORTAKLARA AİT ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞIVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi13/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGELİR YAKLAŞIMI (İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARI YÖNTEMİ )Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29.08.2022 - DEG-2022-13Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar170.941.435 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiİŞLEM DEĞERLEME RAPORUNDAKİ SONUÇLARA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.AçıklamalarSermayesinin %99,9'una sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız olan DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin beheri 1,00 TL nominal değerli olan ve %0.1'ine denk gelen 28.000,00 TL nominal değerli 28.000 adet hisse Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 29.08.2022 tarihinde düzenlenen Şirket Değeri Tespit Raporu'nda tespit edilen bedele %30 oranında iskonto uygulanarak 119.659,00 TL'ye bedelle satın alınmıştır. Ortaklık pay oranımız %100 olmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062902BIST