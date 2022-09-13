***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
13.09.2022 18:30
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DAP ORMANKÖY ÇEKMEKÖY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
28.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13/09/2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
30 GÜN VADELİ
Edinilen Payların Nominal Tutarı
28.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
4,27353TL
Toplam Tutar
119.659,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 0,1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,003
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,013
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
YÜZYIL MİMARLIK PROJE YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
HAKİM ORTAKLARA AİT ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIĞI
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
GELİR YAKLAŞIMI (İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARI YÖNTEMİ )
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.08.2022 - DEG-2022-13
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
170.941.435 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İŞLEM DEĞERLEME RAPORUNDAKİ SONUÇLARA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Açıklamalar
Sermayesinin %99,9'una sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız olan DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin beheri 1,00 TL nominal değerli olan ve %0.1'ine denk gelen 28.000,00 TL nominal değerli 28.000 adet hisse Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 29.08.2022 tarihinde düzenlenen Şirket Değeri Tespit Raporu'nda tespit edilen bedele %30 oranında iskonto uygulanarak 119.659,00 TL'ye bedelle satın alınmıştır. Ortaklık pay oranımız %100 olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062902
BIST