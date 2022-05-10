***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.1 10.000.000 -7.541 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler187.355.670 -187.355.670 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.408 54.253.735 54.197.327 31.853 54.229.180Dönem Karı (Zararı)54.253.735 54.253.735 31.908 54.285.643Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-56.408 -56.408 -55 -56.463Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -63.949 5.238.770 220.344.983 54.253.735 289.773.539 183.335 289.956.874Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.344.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler312.290.815 -312.290.815 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.518 1.984.596 2.010.114 20.318 2.030.432Dönem Karı (Zararı)1.984.596 1.984.596 20.294 2.004.890Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.518 25.518 24 25.542Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 43.495 5.238.770 532.635.798 1.984.596 739.902.659 501.229 740.403.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.417.542 -93.380.762Dönem Karı (Zararı)2.004.890 54.285.643Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.004.890 54.285.643Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.926.364 13.722.398Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 374.407 144.915Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.568.561 1.067.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-22 670.887 -105.568Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -4.239.448 1.173.336Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-620.801 -263.732Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24.2 2.216.811 19.771Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24.1 -2.837.612 -283.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -1.111.409 12.773.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.496.068 -161.388.803Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.344 3.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -54.344 3.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.761.449 -60.661.166İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -130.659.361 -42.114.363İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-12-13-19 1.897.912 -18.546.803Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler10 -134.967.923 -120.399.390Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -43.110.396 3.933.666Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.125.759 -47.435.468İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.125.759 -47.435.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)967.897 2.048.120Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler261.304.388 61.122.435İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.420.939 64.414.307İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9-13 264.725.327 -3.291.872Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.417.542 -93.380.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.917.380 -1.510.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 3.858 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.604.965 -1.473.942Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.536.665 -1.452.701Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -68.300 -21.241Vergi İadeleri (Ödemeleri)-316.273 -36.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.729.337 57.183.241Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 7.729.337 57.183.241Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-605.585 -37.707.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-605.585 -37.707.878DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 138.971.946 84.108.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 138.366.361 46.400.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 138.366.361 138.971.946Ticari Alacaklar7 2.470.537 2.396.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.470.537 2.396.971Diğer Alacaklar9 397.839.673 113.400.988İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.491.348 69.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 385.348.325 113.331.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10 313.805.186 313.805.186Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları313.805.186 313.805.186Stoklar11 128.363.772 85.253.376Peşin Ödenmiş Giderler12 279.503.632 154.147.418İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 213.686.857 95.449.506İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 65.816.775 58.697.912Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 331.863 1.503.308Diğer Dönen Varlıklar19 5.830.402 8.322.993ARA TOPLAM1.266.511.426 817.802.186TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.266.511.426 817.802.186DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 3.636.006 3.655.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.636.006 3.655.228Diğer Alacaklar29.640.785 338.705.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 29.640.785 338.705.142Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.488.158.514 1.353.190.591Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 1.488.158.514 1.353.190.591Maddi Duran Varlıklar14 6.860.309 5.665.061Tesis, Makine ve Cihazlar14 901 934Taşıtlar14 2.856.938 2.651.605Mobilya ve Demirbaşlar14 4.002.470 3.012.522Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.295.394 2.263.942Şerefiye15.1 1.807.224 1.807.224Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.2 488.170 456.718Peşin Ödenmiş Giderler12 1.287.650 1.287.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.287.650 1.287.650Ertelenmiş Vergi Varlığı27 47.839.551 37.039.158Diğer Duran Varlıklar19 105.693.608 73.998.665İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 105.693.608 73.998.665TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.685.411.817 1.815.805.437TOPLAM VARLIKLAR2.951.923.243 2.633.607.623KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.858.933 2.725.766İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 2.858.933 2.725.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.858.933 2.725.766Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 170.769.882 165.647.871İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 170.769.882 165.647.871Banka Kredileri8 170.769.882 165.647.871Ticari Borçlar69.630.368 29.125.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 69.630.368 29.125.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 3.453.330 2.485.433Diğer Borçlar91.178.194 99.279.769İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.892.472 6.313.411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 88.285.722 92.966.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 204.473.320 201.829.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 204.473.320 201.829.434Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 316.273Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.240.751 14.480.199Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.240.751 14.480.199ARA TOPLAM552.604.778 515.890.155TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER552.604.778 515.890.155UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar326.367.619 323.893.460İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 326.367.619 323.893.460Banka Kredileri8 323.894.236 320.660.865Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.473.383 3.232.595Diğer Borçlar9 13.800.770 11.914.425İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.000.000 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.800.770 6.914.425Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.122.645.026 857.769.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.122.645.026 857.769.294Uzun Vadeli Karşılıklar1.250.683 605.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.250.683 605.338Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü194.850.479 185.161.495TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.658.914.577 1.379.344.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.211.519.355 1.895.234.167ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar739.902.659 737.892.545Ödenmiş Sermaye20.1 200.000.000 200.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.495 17.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.495 17.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.2.1 43.495 17.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.238.770 5.238.770Yasal Yedekler20.3 5.238.770 5.238.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları532.635.798 220.344.983Net Dönem Karı veya Zararı1.984.596 312.290.815Kontrol Gücü Olmayan Paylar20.5 501.229 480.911TOPLAM ÖZKAYNAKLAR740.403.888 738.373.456TOPLAM KAYNAKLAR2.951.923.243 2.633.607.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21.1 134.766.646 118.134.341Satışların Maliyeti21.2 -97.484.920 -46.610.575TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.281.726 71.523.766Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)37.281.726 71.523.766Genel Yönetim Giderleri22.1 -8.001.006 -3.272.039Pazarlama Giderleri22.2 -26.679.947 -3.524.736Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.1 4.303.836 1.220.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24.2 -2.877.862 -236.852ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.026.747 65.710.525Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.1 9.341FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.036.088 65.710.525Finansman Gelirleri26.1 4.024.755 3.496.724Finansman Giderleri26.2 -7.173.748 -1.774.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)887.095 67.432.589Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.117.795 -13.146.946Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 -359.383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 1.117.795 -12.787.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.004.890 54.285.643DÖNEM KARI (ZARARI)2.004.890 54.285.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.05 20.294 31.908Ana Ortaklık Payları1.984.596 54.253.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.542 -56.463Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 31.928 -70.579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27 -6.386 14.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.386 14.116Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.542 -56.463TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.030.432 54.229.180Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.318 31.853Ana Ortaklık Payları2.010.114 54.197.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028820BIST