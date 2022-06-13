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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.06.2022 20:26
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/06/2022
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından 13.06.2022 tarihinde (bugün) düzenlenen   "Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumuna katılımını gerçekleştirmiş olup, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  tarafından ihale sonrası yapılan açıklamada ihalenin şirketimizin lehine sonuçlanmadığı belirtilmiştir.  Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037043


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Tam 6.716 6.849 -91,00  
Yarım 3.297 3.350 -45,00  
Çeyrek 1.652 1.674 -23,00  
Gümüş.Ons 21,29 21,31 -0,60  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 -0,25  
B. Petrol 123 123 0,92  
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