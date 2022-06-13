***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAntalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşiİhaleyi Açan TarafEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarih13/06/2022İhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından 13.06.2022 tarihinde (bugün) düzenlenen "Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumuna katılımını gerçekleştirmiş olup, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ihale sonrası yapılan açıklamada ihalenin şirketimizin lehine sonuçlanmadığı belirtilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037043BIST