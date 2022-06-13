***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.06.2022 20:26
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/06/2022
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından 13.06.2022 tarihinde (bugün) düzenlenen "Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumuna katılımını gerçekleştirmiş olup, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ihale sonrası yapılan açıklamada ihalenin şirketimizin lehine sonuçlanmadığı belirtilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037043
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1374
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,0921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0805
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.014,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -14,98
|Açılış
|: 1.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2283
|17,2478
|% 0,80
|
|Euro
|18,0517
|18,0921
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,9317
|21,0366
|% -0,35
|
|Frank
|17,2634
|17,3674
|% 0,10
|
|Riyal
|4,5842
|4,6072
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-41,52
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|-15,44
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.716
|6.849
|-91,00
|
|Yarım
|3.297
|3.350
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,31
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,25
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,92
|