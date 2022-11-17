***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.11.2022 09:51
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%51
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz (%51) ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. (%49) ortak girişimi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından 15.11.2022 tarihinde düzenlenen ve 17.11.2022 tarihinde (bugün) yayınlanan " İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. Oturumuna (ön yeterlilik bölümüne) katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080568
BIST
18:104.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
0
En Düşük
0
18:1018,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:1019,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0459
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:101.056,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.056,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SMRTG
|141,60
|288.632.342
|% 0,00
|
|PRDGS
|11,58
|178.706.874
|% 0,00
|
|RUBNS
|24,82
|93.518.029
|% 0,00
|
|MAKIM
|24,42
|79.367.861
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|1.825.367
|% 0,00
|
|SMRTG
|141,60
|288.632.342
|% 0,00
|
|PRDGS
|11,58
|178.706.874
|% 0,00
|
|RUBNS
|24,82
|93.518.029
|% 0,00
|
|MAKIM
|24,42
|79.367.861
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|1.825.367
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6118
|18,6183
|% 0,16
|
|Euro
|19,3522
|19,3789
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,1027
|22,2135
|% 0,07
|
|Frank
|19,6146
|19,7327
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-7,34
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.057
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.013
|7.142
|-20,00
|
|Yarım
|3.406
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-0,89
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO