***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi
22.03.2024 16:03
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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22.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvuru kapsamında, SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261493
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:23
|MEKAG
|66,55
|109.431.853
|% 10,00
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|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
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|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
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|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
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|IZINV
|65,00
|96.470.514
|% 9,98
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|ENSRI
|33,30
|192.618.294
|% -10,00
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|PEKGY
|15,68
|937.607.577
|% -9,99
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|ULUFA
|12,54
|91.907.442
|% -9,72
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|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
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|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
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|THYAO
|288,75
|10.982.403.094
|% 1,14
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|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
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|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
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|VESTL
|85,40
|3.790.823.136
|% -0,47
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|AKBNK
|45,46
|3.446.107.860
|% 0,93
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|ISCTR
|11,02
|3.989.763.680
|% -1,17
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|YKBNK
|26,36
|4.820.883.414
|% 1,46
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|ZOREN
|5,33
|838.626.408
|% -2,38
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|EKGYO
|10,13
|1.166.342.377
|% -3,62
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|PETKM
|23,02
|2.613.330.390
|% 0,44
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|17:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0085
|32,0175
|% -0,02
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|Euro
|34,6537
|34,6676
|% -0,60
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|Sterlin
|41,1388
|41,3450
|% -0,45
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|Frank
|36,3495
|36,5317
|% -0,07
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|Riyal
|8,7033
|8,7469
|% -0,03
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|Alış
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|Gümüş ONS
|24,74
|24,76
|% 0,66
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|Platin
|901,11
|902,05
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.009,71
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|85,53
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.173,22
|% 0,66
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