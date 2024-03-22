***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvuru kapsamında, SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyururuzhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261493BIST