***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.11.2021 tarihinde yapılan Genel Kurulunda 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Murat Parmakçı, 20.12.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Uğur Serencam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup, "Bağımsızlık Beyanları" ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007029BIST