***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 14:21
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin benimsediği "Etik Kurallar" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009488
BIST
14:162.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,77
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
14:1614,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0774
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
14:1616,4639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1196
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
14:16957,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,69
|Açılış
|: 957,71
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler14:14
|GRSEL
|10,96
|19.441.034
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.627.709
|% 9,93
|
|MEPET
|2,29
|9.793.241
|% 9,05
|
|FORMT
|1,09
|65.913.103
|% 9,00
|
|DNISI
|10,96
|10.215.604
|% 8,51
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,62
|33.561.147
|% -5,41
|
|SKTAS
|2,97
|10.965.037
|% -4,81
|
|SANEL
|7,15
|1.485.307
|% -4,16
|
|AKFGY
|2,54
|76.312.533
|% -4,15
|
|KRDMD
|15,41
|2.435.092.728
|% 0,26
|
|THYAO
|26,08
|2.196.679.048
|% 1,32
|
|SISE
|13,53
|1.375.798.536
|% 2,81
|
|EREGL
|34,30
|940.868.178
|% -0,92
|
|GARAN
|11,72
|739.402.341
|% 0,00
|
|ODAS
|1,53
|280.765.760
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,41
|2.435.092.728
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,26
|412.908.680
|% 4,49
|
|SISE
|13,53
|1.375.798.536
|% 2,81
|
|THYAO
|26,08
|2.196.679.048
|% 1,32
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8840
|14,8977
|% 0,29
|
|Euro
|16,4239
|16,4441
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,5232
|19,6211
|% 0,93
|
|Frank
|16,0102
|16,1066
|% 0,87
|
|Riyal
|3,9742
|3,9941
|% 0,84
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|-15,22
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.367
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.315
|6.474
|-15,92
|
|Yarım
|3.052
|3.132
|-7,70
|
|Çeyrek
|1.531
|1.566
|-3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,41
|0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|4,17
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:28DNISI
Yüzde 8.32 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 945, 153 adet işlem
-
14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 32 artarak (% 0.28 ) 2, 297
-
14:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KRDMD, TRKCM
-
14:27XU100
Endeks 2, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 16, 997.00 milyon TL de
-
14:27EGEPO
Yüzde 4.06 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 193, 819 adet işlem