***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 14:24
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009490
BIST
14:542.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 17,34
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
14:5414,8357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0188
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
14:5416,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0232
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
14:54942,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,01
|Açılış
|: 942,01
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
935,50
BIST En Aktif Hisseler14:52
|GRSEL
|10,96
|19.992.443
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.652
|% 9,93
|
|MEPET
|2,29
|10.568.102
|% 9,05
|
|FORMT
|1,09
|69.035.230
|% 9,00
|
|ALKA
|23,62
|27.316.728
|% 6,78
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,67
|35.323.282
|% -5,12
|
|SANEL
|7,09
|2.093.991
|% -4,96
|
|SKTAS
|2,99
|11.765.733
|% -4,17
|
|AKFGY
|2,56
|85.363.544
|% -3,40
|
|THYAO
|26,84
|3.677.942.501
|% 4,27
|
|KRDMD
|15,08
|3.000.011.859
|% -1,89
|
|SISE
|13,63
|1.598.606.289
|% 3,57
|
|GARAN
|11,76
|1.146.541.683
|% 0,34
|
|EREGL
|34,42
|1.143.716.449
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,08
|3.000.011.859
|% -1,89
|
|ODAS
|1,54
|295.626.824
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,25
|541.850.922
|% 4,17
|
|THYAO
|26,84
|3.677.942.501
|% 4,27
|
|YKBNK
|3,71
|457.445.355
|% 0,82
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8152
|14,8239
|% -0,21
|
|Euro
|16,3234
|16,3480
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,3170
|19,4139
|% -0,14
|
|Frank
|15,8104
|15,9057
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% -0,27
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-21,05
|
|Altın Gr.
|940
|941
|-11,29
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.315
|-136,00
|
|Tam
|6.206
|6.366
|-124,66
|
|Yarım
|2.999
|3.079
|-60,30
|
|Çeyrek
|1.504
|1.540
|-30,15
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,70
|
Seans Raporu
14:52
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-
15:07XU100
Endeks 2, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 22, 866.00 milyon TL de
-
15:07ULUUN
Yüzde 5.38 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 270, 819 adet işlem
-
15:05ULUUN
Yüzde 5.15 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 213, 240 adet işlem
-
15:04PGSUS
Yüzde 4.43 oranında artışla 89.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 797 adet işlem
-
15:03TAVHL
Yüzde 5.66 oranında artışla 34.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 833, 994 adet işlem