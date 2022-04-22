***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin (Validebağ Konakları),1137 Ada 48 Parseldeki tüm bloklar ve bu bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kesin kabulü yapılmış olupKesin Kabul Tutanağı 21.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023158BIST