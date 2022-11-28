***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 18:18
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Handan Dilan Özbilen 28.11.2022 tarihinde görevlerinden istifa etmiştir. Bu istifa ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için gerekli çalışmaların başlatılması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yerine atama yapılana kadar aynı ilkelere uygun olarak Şirket Mali İşler Müdürü Savaş Şimşek ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sinanoğlu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082691
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
18:0519,4057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
18:051.047,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.047,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MAALT
|364,10
|53.847.188
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|678.332
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.305.108
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.668.962
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.506.710.657
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.465.227
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.301.462
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6290
|18,6339
|% 0,00
|
|Euro
|19,3941
|19,4092
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,3810
|22,4932
|% -0,41
|
|Frank
|19,6528
|19,7712
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-5,62
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.991
|7.066
|-43,00
|
|Yarım
|3.391
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|-1,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem