***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Handan Dilan Özbilen 28.11.2022 tarihinde görevlerinden istifa etmiştir. Bu istifa ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için gerekli çalışmaların başlatılması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yerine atama yapılana kadar aynı ilkelere uygun olarak Şirket Mali İşler Müdürü Savaş Şimşek ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sinanoğlu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082691BIST