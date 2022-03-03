***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2022 18:17
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzına ilişkin fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında 24.02.2022-01.03.2022 tarihleri arasında 6.491.600 TL nominal değerli pay alım işlemi aracı kurum Garanti Yatırım tarafından ana sermayedarlarımızdan Rafet Yılmaz hesabına gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda, Rafet Yılmaz'ın Şirketimiz sermayesindeki payının oranı %33,2418 olmuştur.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/03/2022 6.491.600 0 6.491.600 59.992.000 66.483.600 % 29,996 % 16,6644 % 33,2418 % 18,4677
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006987
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0268
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05876,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,78
|Açılış
|: 876,05
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|167.663.017
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1028
|14,1180
|% 0,20
|
|Euro
|15,6154
|15,6544
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,8028
|18,8971
|% -0,10
|
|Frank
|15,2971
|15,3892
|% 0,33
|
|Riyal
|3,7510
|3,7698
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,41
|
|Altın Gr.
|875
|876
|3,28
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
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17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY