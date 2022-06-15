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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.06.2022 18:29
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında yapılan pay      satışının gerçekleştirildiğine dair "Pay Satış Tablosu" ekte     sunulmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/06/2022 19.943 19.943 64.001.328 63.981.385 % 32,007 % 17,7781 % 31,9907 % 17,7726




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037500


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 73,70 2.768.425 % 10,00  
YGGYO 22,10 6.582.577 % 8,55  
MAKTK 3,32 23.100.317 % 7,44  
TETMT 260,00 11.843.203 % 6,82  
BRKO 1,60 1.030.066 % 6,67  
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10:37 Alış Satış %  
Dolar 17,2904 17,2994 % 0,36  
Euro 17,9881 18,0237 % 0,02  
Sterlin 20,8099 20,9143 % -0,45  
Frank 17,4169 17,5218 % 0,93  
Riyal 4,5949 4,6180 % 0,40  
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10:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 -6,32  
Altın Gr. 1.017 1.017 1,82  
Cumhuriyet 6.738 6.840 24,00  
Tam 6.749 6.852 -19,00  
Yarım 3.314 3.352 -9,00  
Çeyrek 1.660 1.675 -5,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,52 -0,16  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 -0,00  
B. Petrol 119 119 0,68  
Seans Raporu 10:37
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