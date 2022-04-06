***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHandan Dilan Özbilen Yatırımcı İlişkileri Direktörü 06.04.2022 0(216)5004900 yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207818/701473Cengiz Sinanoğlu Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler 01.07.2021 0(216)5004900 cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.trSavaş Şimşek Mali İşler Müdürü 01.07.2021 0(216)5004900 muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ZAFER BAYSAL Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür YokturADEM YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Mimar Genel Müdür Yardımcısı YokturKEMAL AYDIN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri Marinet Restoran Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Master Life Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıKAYHAN ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama YokturOZAN ALİ KUYUPINAR Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe YokturCENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) YokturMUSTAFA KEMAL KAYIŞ Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler Mimar Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler YokturHANDAN DİLAN ÖZBİLEN Yatırımcı İlişkileri Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi YokturBAYRAM TEMEL İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi İş Geliştirme Direktörü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016596BIST