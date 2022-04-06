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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2022 17:20
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Handan Dilan Özbilen Yatırımcı İlişkileri Direktörü 06.04.2022 0(216)5004900 yatirimciiliskileri@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 207818/701473
Cengiz Sinanoğlu Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler 01.07.2021 0(216)5004900 cengiz.sinanoglu@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr
Savaş Şimşek Mali İşler Müdürü 01.07.2021 0(216)5004900 muhasebe@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ZAFER BAYSAL Genel Müdür İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yoktur
ADEM YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Mimar Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
KEMAL AYDIN Hukuk Müşaviri Avukat Hukuk Müşaviri Marinet Restoran Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Master Life Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
KAYHAN ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama Yoktur
OZAN ALİ KUYUPINAR Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Bütçe Yoktur
CENGİZ SİNANOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler (CFO) Yoktur
MUSTAFA KEMAL KAYIŞ Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler Mimar Genel Müdür Yardımcısı - Tasarım ve Projeler Yoktur
HANDAN DİLAN ÖZBİLEN Yatırımcı İlişkileri Direktörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yoktur
BAYRAM TEMEL İş Geliştirme Direktörü İnşaat Mühendisi İş Geliştirme Direktörü Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016596


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CASA 110,20 413.363 % 9,98  
DOAS 70,05 59.100.305 % 9,97  
ARMDA 94,45 13.009.529 % 9,95  
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Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,43 24,46 0,11  
Gümüş Gr. 11,55 11,56 0,03  
B. Petrol 106 106 -0,70  
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